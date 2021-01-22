Atatürk’e benzemiyor eleştirisi, Belediye’ye heykel değiştirtti

Kocaeli İzmit İlçesi Sanat Sokağında bulunan Atatürk Mask'ı, geçtiğimiz aylarda çalındı. İzmit Belediyesi maskın yerine heykel yapmak amacıyla 3 farklı Atatürk heykelini halk oylamasına sundu. Oylama sonucu en çok oy alan heykel yapılarak geçtiğimiz ay yerine konuldu.

Ancak Sanat Sokağına koyulan bu heykele de çok sayıda "Atatürk'e benzemiyor" eleştirisi yapılması üzerine, heykel yerinden alınarak bir süre sonra yenisi konuldu.

Kaldırılan eski heykele oldukça benzeyen yeni heykelin, sadece alnına kırışıklar eklenmiş ve kaşları kalınlaştırılmıştı. Daha önceden buğday başağı bulunan heykelin yeni versiyonunda Atatürk'ün, "İzmit Türkiye'nin en önemli ve en mühim bölgelerinden biridir. Etraf ve havalisi cennet gibidir. Verimlidir, bereketlidir, kaynakları zengindir" sözleri yazıldı.

Yeni heykeli de gören pek çok İzmitli, yeni heykelin ilkinde olduğu gibi Atatürk'e benzemediği yorumlarında bulundu.