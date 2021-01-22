Babaannesini 14 kurşunla öldürmüştü! Sekiz yıl kin beslemiş!

Polis ekipleri inceleme yaptıkları evde, yaşlı kadının cansız bedenini buldu, Bodur ise gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Hatice Bodur'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bodur'un emniyetteki ifadesinde, 8 yıl önce anne ve babasının boşanmasına babaannesinin neden olduğunu söylediği öğrenildi.

DEDESİNİN TABANCASINI KULLANMIŞ

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bodur, tutuklandı. Bodur'un annesi Fatma U. ile Isparta'da yaşadığı, 4 ay önce de babasının yanına yerleştiği öğrenildi. Zanlının olayda kullandığı tabancanın ise dedesine ait olduğu ortaya çıktı.