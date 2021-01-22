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Babaannesini 14 kurşunla öldürmüştü! Sekiz yıl kin beslemiş!

'nin Merkezefendi ilçesinde oturan Mahmut Bodur, dün elini kana buladı. 19 yaşındaki genç, anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur'u 14 el ateş ederek öldürdü. Son dakika haberine göre; Bodur, bugün adliyeye sevk edildi. İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 12:56 ABONE OL
Babaannesini 14 kurşunla öldürmüştü! Sekiz yıl kin beslemiş!

Kan donduran olay dün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi 2242 Sokak'ta yaşandı. Honaz ilçesinde yaşayan Hatice Bodur (73) üç gün önce oğlu Mevlüt Bodur ve torunu Mahmut Bodur'un (19) yaşadığı eve geldi.

Tekstil işçisi Mahmut Bodur, 8 yıl önce annesi ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Bodur, evdeki tabancayla babaannesine kurşun yağdırdı. Hatice Bodur, vücuduna isabet eden 14 kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bodur, polis merkezine giderek, teslim oldu.

Polis ekipleri inceleme yaptıkları evde, yaşlı kadının cansız bedenini buldu, Bodur ise gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Hatice Bodur'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bodur'un emniyetteki ifadesinde, 8 yıl önce anne ve babasının boşanmasına babaannesinin neden olduğunu söylediği öğrenildi.

DEDESİNİN TABANCASINI KULLANMIŞ

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bodur, tutuklandı. Bodur'un annesi Fatma U. ile Isparta'da yaşadığı, 4 ay önce de babasının yanına yerleştiği öğrenildi. Zanlının olayda kullandığı tabancanın ise dedesine ait olduğu ortaya çıktı.

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Babaannesini 14 kurşunla öldürmüştü! Sekiz yıl kin beslemiş!
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