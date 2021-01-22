Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yardımcısı Birinci'den dikkat çeken fotoğraf paylaşımı

Bakan Yardımcısı Birinci'den dikkat çeken fotoğraf paylaşımı

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, 'de filyasyon ekibinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, " ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filyasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 16:46 Son Güncelleme: 22.1.2021 17:05 ABONE OL
Bakan Yardımcısı Birinci'den dikkat çeken fotoğraf paylaşımı

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, DHA muhabiri Serhat Ozan Yıldırım'ın Tunceli'de filyasyon ekipleriyle yaptığı, 'Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi' başlıklı haberin fotoğrafını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Tunceli kırsalındaki filyasyon ekiplerinin, havadan çekilmiş beyaz tulumlu fotoğrafını Apollo-11 uzay aracı ekibinin ayak bastığı anlarla kıyaslayan Bakan Yardımcısı Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filyasyon ekiplerimizin Covid 19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yardımcısı Birinci'den dikkat çeken fotoğraf paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA