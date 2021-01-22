Barajlardaki doluluk oranı artarken Meteoroloji’den bir müjde daha!

İstanbul'da Kasım ve Aralık ayları son 10 yılın en kurak ayları olarak kayda geçti. Yeni yılda yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi her geçen gün arttı. İSKİ verilerine göre 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle 12,23 artışla 31,39 seviyesine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporunda hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi. Yaşanan yağışlarla beraber İstanbul barajlarında doluluk oranları artarken gelen açıklamayla İstanbul için yeni bir müjde verildi. Hava durumu raporuna göre yağışların karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İŞTE BARAJLARDAKİ SON DURUM

Ömerli 31,23

Pabuçdere 14,00

Sazlıdere 12,43

Büyükçekmece 31,11

Alibey 42,63

Terkos 32,28

Kazandere 36,57

Elmalı 34,61

Darlık 49,62

Istrancalar 58,35