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Barış Pınarı çocukları Balıklıgöl’de

Barış Pınarı çocukları Şanlıurfa'yı gezdi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ,  koordineli olarak Barış Pınarı bölgesindeki öğrencileri Şanlıurfa’ya getirerek, moral gezisi düzenledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 22.1.2021 22:08 ABONE OL
Barış Pınarı çocukları Balıklıgöl’de

Barış Pınarı çocukları Şanlıurfa'yı gezdi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Şanlıurfa Valiliği, koordineli olarak Barış Pınarı bölgesindeki öğrencileri Şanlıurfa'ya getirerek, moral gezisi düzenledi.

Barış Pınarı bölgesinde eğitim gören çocuklar için moral gezisi düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Şanlıurfa Valiliği, bölgedeki çocukları Şanlıurfa'ya getirdi. Kentin tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Müzesini gezen çocuklar, mutluluk yaşadıklarını belirterek TSK'ya ve Şanlıurfa Valiliğine teşekkür ettiler. Çocuklar Balıklıgöl, ü ziyaret ederek balıklara yem attı.

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Barış Pınarı çocukları Balıklıgöl’de
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