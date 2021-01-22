Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Polis Akademisi ile Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ile sorgulama nasıl yapılır?

ve 'nün düzenlediği sorgulamaları başladı. Yurt genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı yapılmıştı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, bekçi olabilme umuduyla açıklanma tarihini araştırıyor. Eksiksiz olarak tüm süreci tamamlayan adaylar sonuçlar için gözlerini kurumun sitesine çevirdi. Peki ? 2021 PA ile belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 22.1.2021 08:35 Son Güncelleme: 22.1.2021 08:37 ABONE OL
Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Polis Akademisi ile Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Devletin bekçi kadrosunda çalışmak isteyen binlerce aday bekçilik sınav sonuçları araştırmasına başladı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınavı sona ermesinin ardından ilgili kurum tarafından bekçilik sonuçlarının açıklanma tarihi duyuruldu. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 PA ile Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Detaylar şöyle;

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU!

Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Polis Akademisi ile Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA