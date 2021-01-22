Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Polis Akademisi ile Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Devletin bekçi kadrosunda çalışmak isteyen binlerce aday bekçilik sınav sonuçları araştırmasına başladı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınavı sona ermesinin ardından ilgili kurum tarafından bekçilik sonuçlarının açıklanma tarihi duyuruldu. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 PA ile Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Detaylar şöyle;