BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri: 23-24 Ocak 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamına göre; market çalışma saatleri belli oldu. Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise 56 saat sürecek ve tüm günü kapsayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar evlerine en yakın işletmelere gidip alışverişlerini yapabilecekler. Peki; bu hafta sonu marketler açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.