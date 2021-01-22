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Haberler Yaşam Haberleri BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri: 23-24 Ocak 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık?

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Sokağa çıkma yasağı ile birlikte pek çok konuya yönelik detaylar da netlik kazandı. Bunlardan bir tanesi de olmaktadır. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar ikamet ettikleri yerlere en yakın market, bakkal, manav gibi işletmelere gidebilecek ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Peki; 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağında , kaçta açılıyor? , , , ?

Giriş Tarihi: 22.1.2021 09:43 ABONE OL
BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri: 23-24 Ocak 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamına göre; market çalışma saatleri belli oldu. Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise 56 saat sürecek ve tüm günü kapsayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar evlerine en yakın işletmelere gidip alışverişlerini yapabilecekler. Peki; bu hafta sonu marketler açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

RESTORAN VE KAFELER SAAT 20.00'A KADAR

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri: 23-24 Ocak 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık?
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