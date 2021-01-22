Bitlis’te kardan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Bitlis'te kardan dolayı kapanan köy yolları iş makinelerinin yoğun çalışması sonucunda tekrardan ulaşıma açılıyor.

Bitlis merkeze bağlı Yanlızçamlar köyü yolunda açma ve genişletme çalışması yapan İl Özel İdaresi ekiplerinin denetleyen Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede öncelik sırasına göre açılacağını söyledi.

Mesai mefhumu gözetmeden bütün köy yollarında İl Özel İdaresine ait ekiplerin çalışma yaptığını ifade eden Kurtkan, gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bitlis genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından görev ve sorumluluk sahamızda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Karla mücadelede 9 şantiyede, 52 iş makinesi, 75 personelle 24 saat esasına göre çalışmaktayız. İlimizde bugüne kadar yağan kar miktarı 3,5 metredir. Bizlerde 350 köy, 293 mezra 2 bin 441 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapmaktayız. Bu çalışmalarda, ilk olarak 112 ve jandarma ekiplerine gelen ihbar ve talepleri karşılamaktayız. Ekiplerimiz birçok olaya müdahale ederek kısa sürede köy yollarını ulaşıma açmaktadır. Karla mücadele bizleri en fazla vatandaşların yaptığı asılsız ihbarlar etkilemektedir. Aslısız ihbarlardan dolayı çalışmalarımız yavaşlamaktadır. İl Özel İdaresi olarak her zaman hizmet düsturuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu ana kadar 9 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık. Toplamda bu bin köye hitap ediyor. Bin köy kadar karla mücadele çalışması yaptık."

Yanlızçamlar Köyünde yaşayan 60 yaşındaki Abdurrahim Sarıdağ ise, "Allah devletimizden razı olsun. Yolumuz kapandığında daima il Özel İdaresi ekipleri gelerek yolumuzu açıyor."