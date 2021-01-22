Boşanmak istediği eşini tornavidayla yaraladı! Hapis cezası belli oldu

Bakırköy 21 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Davut Gençalp bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı ve taraf avukatları katıldı.

"TAHRİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Mağdur Büşra Gençalp'in avukatı, "Önceki beyanlarımızı tekrarlıyoruz ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz. Olayda herhangi bir tahrik söz konusu değildir, sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"SADECE TOKAT ATMIŞTIR, TORNAVİDA ÇİZİĞİ SÖZ KONUSUDUR"

Sanık avukatı "Darbelerin hiç birisi elverişli değildir. Olayda elverişsiz teşebbüs söz konusudur. Sanık sadece tokat atmıştır, tornavida çiziği söz konusudur. Ancak kasten öldürmeye teşebbüs düşünülüyorsa gönüllü vazgeçme hükümlerinin de değerlendirilmesini ve tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"BÖYLE BİR OLAYI YAŞADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Sanık Davut Gençalp savunmasında "Böyle bir olayı yaşadığım için pişmanım. Yaklaşık 1 yıldır cezaevindeyim. Mağdurum tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüste kaldığından 13 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak cezada indirim uygulayarak Davut Gençalp'in 10 yıl 10 ay cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanığa tehdit suçundan verilen 5 ay hapis cezasıyla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldı.

Duruşma sonrası konuşan mağdur avukatı Gül Erdoğmuş, sanığa alt sınırdan ceza verildiğini ve üzerine iyi hal indirimi yapıldığını belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.

BOŞANMAK İÇİN ADLİYEYE GİDİYORLADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Büşra Gençalp ile sanık Davut Gençalp'in boşanma aşamasında oldukları, anlaşmalı boşanmak için 6 Eylül 2016'da adliyeye gittikleri anlatılmıştı. Adliyeye giderken sanığın barışmak istediğini söylediği ancak müştekinin bunu kabul etmediği aktarılan iddianamede, bunun üzerine sinirlenen Davut Gençalp'in aracın torpidosundan tornavidayı alarak cebine koyduğu belirtilmişti.

"ECELİN BENİM ELİMDEN OLACAK"

Sanığın aracını Esenler'de otoban kenarına çektiği, burada müştekiyi yere yatırarak boğazını sıktığı, burnunu ısırdığı ve "Ecelin benim elimden olacak" şeklinde sözler sarfettiği bildirilen iddianamede, Davut Gençalp'in cebinden çıkardığı tornavida ile doktor raporuna göre eşini, "Basit tıbbi müdahale ile giderilecek" şekilde yaraladığı kaydedilmişti.

2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

İddianamede, sanık Davut Gençalp hakkında "tehdit" ve "kasten eşini silahtan sayılan tornavida ile yaralama" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, sanık Davut Gençalp "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 2 yıl hapse mahkum edilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, dosya içerisinde bulunan ve olay sonrası Büşra Gençalp'in durumunu gösteren fotoğraflarının incelenmesinde baş, boyun ve vücudunun tornavida darbesi sonucu kanlar içinde kaldığının, bitkin vaziyette olduğunun anlaşıldığını belirtmişti.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Dairenin kararında, doktor raporunun yetersiz olduğu ve bu haliyle Büşra Gençalp'e yönelik eylemin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun kabul edilemeyeceği ifade edilmişti. Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiği aktarılan kararda, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına hükmedilmişti. Dosyanın, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin ardından görülen ilk duruşmada sanık Davut Gençalp hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Mart ayında görülen davanın ikinci duruşmasına katılan sanık Gençalp, tutuklanmıştı.