Bu proje ile çiftçinin alın teri ilaç olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edilmesinden sistem tasarımına, işletme esaslarının tayininden, işleme ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi konularında iş birliği için protokol imzalandı. Üniversite ve yerel yönetimler arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolüne, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan katıldı.

BİLİMİN VE TEKNOLOJİNİN MERKEZİ

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan KBB Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacak, aynı zamanda bilimin ve teknolojinin de merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek. Bu protokol ile mevcut laboratuar altyapılarının ve imkânlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesine de imkân sağlayacak. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili pazarın Dünya'da 6 milyar dolarlık bir hacme sahip" diyen Başkan Büyükakın, "Halbuki ülkemiz bu pazardan aldığı pay bu rakamın içerisinde küçük bir yerdedir. Oysa bu pazar bize inanılmaz fırsatlar sunuyor. 50 milyon dolar mertebesinde ihracat 40 milyon dolar mertebesinde ithalatı olan bir pazar payımız var. Bu nedenle tarımsal kesimde katma değerin arttırılması, çiftçimizin eline geçen ekonomik değerin artması gibi bir çabamız da var. Bütün bunları üniversitelerimizde araştırma merkezlerinde üretilen, geliştirilen teknik bilgiyle bir araya getirdiğimizde ise bütün bu meseleleri çözecek bir imkana kavuşmuş oluyoruz." diye konuştu.

ÇİFTÇİMİZİN ELİNE DAHA BÜYÜK İMKANLAR

Başkan Büyükakın, üretimin başından, tüketim noktasına kadar olan süreci ele aldıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: "Başından beri alanında uzman arkadaşlarımız, tarımsal üretimin katma değerinin arttırılması için neler yapılabilir diye sahada uzmanlarla birlikte çalışıyorlar. Şimdiye kadar TÜBİTAK'la, Karadeniz Teknik Üniversitesi'yle çalıştık. Bu protokolle birlikte Gebze Teknik Üniversitesi ile de güzel bir iş birliğine bugün imza atmış olduk. Burada yapılacak şey esasen, tıbbi aromatik bitkilerin, üretilmesinden sonra bir yağ çıkarılması, böylelikle katma değerin arttırılmasıdır. Sonrasında ise daha kıymetli, daha önemli bir şey var. Yağ çıkarımının ardından ilaç yapımı, kozmetik ürünlerin yapımı ve doğal besin takviyelerinin yapımıdır. Bir yağ borsasını, ticaret odamız ile kurduğumuzda zaten bir katma değer yaratılmış ve çiftçimizin eline daha büyük imkanlar geçmiş olacak. Ama çok daha kıymetli olanı bu yağlardan tıbbi ürünlerin elde edilmesidir. Eğer yağı üretir satarsanız, elde ettiğiniz katma değer, bir oluyorsa ilaca döndürdüğünüzde bu katma değerin daha da artacağını çok iyi biliyoruz." Dedi.

TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ OLACAK

Açıklamalarına devam eden Büyükakın, "Burada inanılmaz bir fırsat karşımızda var. Bilimsel bilgiyi sahaya uyguladığımızda çok ciddi verimlilik artışını yakalamanın mümkün olduğuna biz yürekten inanıyoruz.Belediye olarak üniversitelerimizde öğretilen akademik bilgiyle sahadaki alın terini yani akademik alın teriyle çiftçinin alın terini bir araya getirmek de bizim belediyemizin görevi. Bu ortaya çıktığında hem üniversitelerimiz buradan patent hakkı elde etmiş olacaklar hem oraya katkı sağlanmış olacak. Hem üniversitedeki araştırmalarını yapan hocalarımız bunu uygulama şansına kavuşmuş olacaklar hem de çiftçilerimiz eskiden kazandığından çok daha fazla kazanç elde etmiş olacaklar. Bu sadece tıbbi aromatik bitkiler, üretiminin çizdiği sınırla da kalmayacak. İlaçların geliştirilmesi, kozmetik ürünlerin geliştirilmesi, doğal takviyelerin geliştirilmesi imkanıyla buluşmuş olacağız. Bu da Kocaeli'mizin zenginliğine zenginlik katacak. Kocaeli sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacak. Aynı zamanda bilimin ve teknolojinin de merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek. Türkiye'ye lokomotif olacak. Bunu tarımda da aynı şekilde gösterecek. Çiftçimizin alın teri inşallah ilaç olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ın da yer aldığı protokolde, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da, projenin, özellikle bitkilerden elde edilen yağların, tıbbi ihtiyaçları giderecek şekilde kullanılmasına yönelik olduğunu aktararak, şunları söyledi: "Bu proje özellikle Kocaeli Belediye Başkanlığımızla gerçekleştireceğimiz, onların uygun gördüğü alanlarda yapacağımız bu çalışmalar, tesislerin kurulmasıyla hem Kocaeli'ne hem ülkemize çok önemli hizmetler verileceğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a ve bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."