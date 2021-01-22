Çaycuma’da silah ticareti operasyonu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Çaycuma ilçesinde yapılan araştırma neticesinde silah ticareti yapan şüpheliler ile ilgili olarak elde edilen bilgiler doğrultusunda Çaycuma İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İ. Ö (33), E.K (44), E.Ö (44) ve B.D (50) isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



Yapılan soruşturma kapsamında E.Ö.'nün B.Y.'ye ruhsatsız tabanca sattığı tespit edildi. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheliler ve şüpheliler ile irtibatlı toplam 11 şüphelinin yakalanması amacıyla Çaycuma, Gökçebey, Alaplı, Kilimli ve il merkezini kapsayacak şekilde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 3 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheliden 5'i Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.