Çekmeköy’de kuyumcuyu soymak için duvarı deldi, kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay, 04.30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İş hanının ön tarafında bulunan kuyumcuyu soymak isteyen bir kişi, hanın demir kapısını açarak içeriye girdi. İş hanından, kuyumcunun yan duvarını delen soyguncu açtığı delikten kuyumcuya girdi.Bu sırada kuyumcunun alarmı çalmaya başladı. Alarmın çalmaya başlamasıyla panikleyen soyguncu, kuyumcuda bulunan bazı bileklikleri alarak yaya şekilde kaçmaya çalıştı. Cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, alarmın çalmasıyla birlikte kuyumcuyu kontrol etmek istedi. Bu sırada kuyumcudan çıkmaya çalışan soyguncu ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.Üzerindeki malzemeleri ağaçlık alana atan şüpheli kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelinin kuyumcudan çaldığı bileklikler ve soygunda kullandığı levye ile bazı malzemeler ele geçirildi.Polis işyeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibiyle olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.