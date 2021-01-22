Cephanelik gibi çay bahçesi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sonucunda, Antakya'nın Narlıca mahallesinde bulunan Narlıca aile çay bahçesinde toprağa gömülü vaziyette uzun namlulu silah olduğu ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren Antakya İlçe Jandarma Kokutanlığı ekipleri, bomba arama köpeği Liydi'nin yardımı ile çay bahçesinde aramada yaptı. Çay bahçesinin bekçisi Y.H. ile birlikte yapılan aramada, bahçede toprağa gömülü vaziyette, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, tüfeğe ait 1 adet şarjör, 15 adet 7.62 mm fişek , 2 adet otomotik av tüfeği ve tüfeğe ait 2 adet şarjör buldu. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.