Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cephanelik gibi çay bahçesi

Cephanelik gibi çay bahçesi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çay bahçesinde toprağa gömülü vaziyette, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, tüfeğe ait 1 adet şarjör, 15 adet 7.62 mm fişek , 2 adet otomotik av tüfeği ve tüfeğe ait 2 adet şarjör buldu.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 22.1.2021 16:54 ABONE OL
Cephanelik gibi çay bahçesi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sonucunda, Antakya'nın Narlıca mahallesinde bulunan Narlıca aile çay bahçesinde toprağa gömülü vaziyette uzun namlulu silah olduğu ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren Antakya İlçe Jandarma Kokutanlığı ekipleri, bomba arama köpeği Liydi'nin yardımı ile çay bahçesinde aramada yaptı. Çay bahçesinin bekçisi Y.H. ile birlikte yapılan aramada, bahçede toprağa gömülü vaziyette, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, tüfeğe ait 1 adet şarjör, 15 adet 7.62 mm fişek , 2 adet otomotik av tüfeği ve tüfeğe ait 2 adet şarjör buldu. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cephanelik gibi çay bahçesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA