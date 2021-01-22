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Cinayeti keşif raporu aydınlatacak

’da ateşe verilerek yanan cip içerisinde silahla öldürülmüş cesedi bulunan Soner Taşkın'ın (36) katil zanlısı olduğu iddia edilen Ö.T. ve N.A.'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davada mahkemenin talebiyle, olay yerinde kapsamlı keşif yapıldı. Yakılan aracın olduğu bölgede yapılan keşifte, tutuklu Ö.T. ile tutuksuz yargılanan N.A.’nın hangi yöne ve nereden kaçtığı tespit edildi. Cinayeti, uzman olay yeri inceleme ekiplerince hazırlanacak keşif raporu, aydınlatacak.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 22.1.2021 13:17 ABONE OL
Cinayeti keşif raporu aydınlatacak

Jandarmadaki ifadelerinde birbirlerini suçlayan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, şüphelilerden N.A'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına, Ö.T'nin ise tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde kapsamlı keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme, cinayeti aydınlatmak için olay yerinde uzman olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde keşif yaptı. Jandarma ekiplerin de yer aldığı keşifte, yakılan aracın olduğu yerden sanıkların hangi yöne ve nereden kaçtığı, kaçış güzergâhının yanı sıra N.A'nın olay yerinden kaçarak ifadesinde yer alan sığındığı eve ne kadar sürede vardığı belirlendi. Hazırlanacak raporu duruşmada değerlendirecek mahkeme heyetinin, kararı açıklayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Trabzon'un Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'nde, 61 ABU 021 plakalı cipin yandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını söndürmüş. Yapılan incelemede, cipte kıraathane işletmecisi Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Taşkın'ın yapılan otopsisinde, vücudunda mermi bulunurken, bu gelişme üzerine Taşkın ile husumetli olduğu belirtilen N.A. ve Ö.T, gözaltına alınmıştı.

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Cinayeti keşif raporu aydınlatacak
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