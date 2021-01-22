Cizre’de sağlık çalışanının darp edilmesine tepki

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire R.C, hastaneye getirilen bir hastaya burundan tampon yaptığı esnada hasta yakınlarının 'Hastamızın canını acıtıyorsun' denilerek ile darp edildi. Yüzüne aldığı darbelerle kaşı açılan ve yüzü moraran sağlık çalışanı meslektaşları tarafından tedavi edildi.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Gıyasettin Ucaş, "Bugün Cizre Devlet Hastanesi'nde acil nöbetçi hemşiresi R.C. görevi esnasında hasta yakınları tarafında şiddet uygulanarak darp edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın Covid-19 dolayısıyla her gün vefat haberini aldığımız bu günlerde neredeyse her gün bir sağlık çalışanına şiddet haberi karşımıza çıkıyor veya duyuyoruz. Bu tatsız durum sağlık çalışanlarımızın psikolojilerini olumsuz etkiliyor iş motivasyonunu düşürüyor." dedi.