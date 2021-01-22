Çocukların portakal attığı kamyon fren yapınca iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Olay, 23.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar, sürücünün adı öğrenilemeyen 34 RS 1493 plakalı kamyonun camına Yunus Emre Bulvarı üzerinde ilerlediği sırada portakal attı.

ARKADAN ÇARPTI

Aynı istikamette gitmekte olan Enes Akıncı idaresindeki 34 FU 2456 plakalı kamyon, camına isabet eden portakal nedeniyle aniden duran sürücünün kamyonuna arkadan çarptı.





SÜRÜCÜ SIKIŞTI



Kaza nedeniyle Enes Akıncı, şoför mahallinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Enes Akıncı, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı