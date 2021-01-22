Çöp toplayan çocuklara Vali Erin sahip çıktı

Çoğunluğu geçici koruma altındaki Suriyeli muhtaç ailelerden oluşan, geçimlerini çöplerden hurda kağıt ve metal toplayıp satarak sağlayan ailelerin tespit edilmesi ve desteklenmesi amacıyla, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla özel bir çalışma başlatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, benzer ailelerin en fazla ikamet ettiği bölgenin Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi olduğunu tespit etti.

Tespit edilen ailelerin yaşadıkları haneleri ziyaret ederek, birebir görüşmeler sağlayan CARE International Türkiye Temsilciliği görevlileri, ailelerin ihtiyaç analizlerini yaptı. CARE tarafından sağlanacak yardımların yanında, devlet tarafından alınması gereken tedbirler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne iletilirken, söz konusu ailelerin çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması, sağlık başta olmak üzere eğitim, gıda, giyim gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlamalar yapıldı.

Çoğunluğu eski ve küçük evlerde bir arada yaşayan 27 aileye kira desteği sağlayan CARE International, 27 aileye hijyen seti, ev tekstili ve küçük çocuklarının uzun süre ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çocuk bezi yardımında bulundu. 27 ailenin 88 ferdinin gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 146 adet 200'er TL'lik giyim ve 122 adet market çekleri dağıtımı yaptı.

Kamberiye Mahallesindeki Hacı Eyyüp Koç İlkokuluna gelerek kendilerine dağıtılan yardım malzemelerini hurda taşıdıkları çekçeklere yükleyen kadınlar, hayatlarına dokunan iyilikten dolayı tüm yetkililere ve CARE International'a teşekkür ettiler.

Suriye krizinin başlangıcından bu yana milyonlarca mültecinin yaşamaya başladığı Türkiye'nin farklı illerinde insani yardım faaliyetleri yürüten CARE, yerel makamlar ve diğer kuruluşlarla koordineli şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi mültecilere nakit desteği, hijyen teşviki, psikososyal ihtiyaçlar, temel gıda ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık, koruma, içme suyu temini başta olmak üzere çeşitli faaliyetler yürüten CARE, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin en sık başvurduğu kuruluşlar arasında yer alıyor.