Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

İslam âlemi için en özel günlerden olan Cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde müminler camilerin yolunu tutarak namaz ve dua ibadetlerini yerine getirecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek olan Cuma namazı saatleri ilden ile değişkenlik gösteriyor. Cuma öncesi, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 22 Ocak Cuma namazı saatlerini paylaştı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

22 OCAK BUGÜN CUMA NAMAZI SAATLERİ

Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il Cuma namazı saatlerini yayınladı. Bu kapsamda Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 13.21, Ankara'da 13.05 ve İzmir'de ise 13.28'de kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…