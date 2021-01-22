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saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 22 Ocak , Ankara ve İzmir

22 Ocak saatleri: İslam âlemi için en özel günlerden olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde milyonlarca Müslüman camilere giderek ibadetlerini yerine getirecek. Müminler camilere gitmeden önce Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Cuma namazı öncesi, Diyanet 22 Ocak cuma namazı saatlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile 22 Ocak , Ankara ve İzmir

Giriş Tarihi: 22.1.2021 09:46 Son Güncelleme: 22.1.2021 09:46 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

İslam âlemi için en özel günlerden olan Cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde müminler camilerin yolunu tutarak namaz ve dua ibadetlerini yerine getirecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek olan Cuma namazı saatleri ilden ile değişkenlik gösteriyor. Cuma öncesi, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 22 Ocak Cuma namazı saatlerini paylaştı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

22 OCAK BUGÜN CUMA NAMAZI SAATLERİ

Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il Cuma namazı saatlerini yayınladı. Bu kapsamda Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 13.21, Ankara'da 13.05 ve İzmir'de ise 13.28'de kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İSTANBUL: 13:21

ANKARA: 13:05

İZMİR:13:28

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri
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