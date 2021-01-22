Devletin şefkatli eli! Hasta yaşlı kadını Jandarma sırtında taşıyıp hastaneye götürdü!

Giresun'un Dereli ilçesi Kurtulmuş köyü Gökçebel mahallesinde barakada akli dengesi bozuk oğlu Tevfik azgın ile birlikte yaşadığı dereli kaymakamlığına bildirilen Gülizar Akbayrak, jandarma ekipleri tarafından yaşadığı barakdan oğlu ile birlikte alınarak hastaneye götürüldü. Çetin doğa şartları altında Gülizar akbayrak'ı, subay adayı ogün karaağaç sırtında kar içinde evinin bahçesinden patika yolda 300 metre mesafede bulunan yol kenarındaki araca taşıdı. Subay adayı Ogün Karaağaç'ın bu hareketi büyük takdir topladı.

Hastanede kontrolleri yapılan Gülizar Akbayrak daha sonra Giresun merkez de yaşayan kızının evine yerleştirildi. Akli dengesi bozuk oğlu için ise dereli kaymakamlığı ve sağlık ekipleri harekete geçti ve sağlık kontrolleri yaptırıldı.

Dereli kaymakamı Murat Atıcı Gülüzar teyzenin tüm ihtiyaçlarını Valilik ve kaymakamlık tarafından karşılandığını ifade ederek,Jandarmamız kendi arasında topladığı parayla Gülüzar teyzeye kumanya yardımı yaptı. Gülüzar teyzenin yanında bulunan akli değesi bozuk hasta çocuğunun da tedavisine başlanıldı "dedi.

ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

83 yaşındaki Gülizar Akbayrak SABAH'a konuştu, Akbayrak jandarmamıza ve devletimize teşekkür ederek "Beni babam bile böyle giydirmedi. Her şey için bizi unutmayan devletimizden Allah razı olsun"

Subay adayı Ogün Karaağaç ise "Murat Şenyurt yüzbaşımla birlikte Gülizar teyzemizin evine gittik. Gülizar teyzeyi ve oğlunu yaşadıkları ortam da o şekilde görünce çok üzüldük. Kaymakamımızın ve komutanımızın talimatıyla Gülizar teyzeyi oğlunu bulunduğu yerden alıp araçla hastaneye getirdik. Onu sırtımda taşırken bana çok dua ediyordu. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.bana ettiği dua yeter" dedi.

Öte yandan Dereli kaymakamı Murat Atıcı, Gülizar teyzeyi bulunduğu yerden sırtında taşıyan subay adayı Ogün Karaağaçlıya başarı belgesi verdi.

Sosyal medyadan o anları paylaşan Giresun Valisi Enver Ünlü, "Bir yiğit, bir anayı sırtlamış. Yükü insan değil, vatan. Sırtında taşıdığı biri değil, bu Milletin ta kendisi" notuyla ekipleri tebrik etti.