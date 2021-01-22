Devriyeyi görünce kaçtı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede yapılan rutin devriye görevi esnasında, kendilerini görünce kaçan bir şahıs olduğu fark edildi. Durumdan şüphelenerek şâhısı kovalamaya başlayan ekipler, kısa sürede isminin F.E olduğu öğrenilen kişiyi yakaladı. Evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevli memura görevin, yaptırmamak gibi bir çok suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen F.E'nin üzerinden 98 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı.