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Devriyeyi görünce kaçtı!

Gölcük İlçesinde, devriye gezen polis ekiplerin kaçtığını fark ederek kovaladığı F.E kısa sürede yakalandı. Birçok suçtan kaydı bulunan şahısın üzerinden 98 gram bonzai ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.1.2021 23:01 ABONE OL
Devriyeyi görünce kaçtı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede yapılan rutin devriye görevi esnasında, kendilerini görünce kaçan bir şahıs olduğu fark edildi. Durumdan şüphelenerek şâhısı kovalamaya başlayan ekipler, kısa sürede isminin F.E olduğu öğrenilen kişiyi yakaladı. Evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevli memura görevin, yaptırmamak gibi bir çok suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen F.E'nin üzerinden 98 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Devriyeyi görünce kaçtı!
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