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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Genel Sekreteri ile bir araya geldi. İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor." dedi.

Giriş Tarihi: 22.1.2021 13:29 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşme, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı. Çavuşoğlu, görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE, NATO'NUN SAVUNMASINDA KRİTİK ROLLER ÜSTLENİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme
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