DÜBİS hayata geçiyor

Düzce'de vatandaşların şehirde bisiklet kullanarak hem sağlıklı kalmalarını hem de şehirdeki trafik yoğunluğunun azalmasını sağlayacak proje gerçekleşti. Düzce Belediyesi tarafından, 300 adet akıllı bisiklet ve 200 adet elektrikli akıllı scooter çalıştırma hakkı verilmesi için yapılan ihaleyi alan firma Düzce sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlara konulacak. Asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 300 adet akıllı bisiklet ve 200 adet elektrikli akıllı scooter, vatandaşların sağlıklı kalmasının yanı sıra zamanını ve bütçelerini etkin kullanmaları hedefleniyor.

DÜZCE'YE HAYIRLI OLSUN

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bisiklet ihalesinin sonuçlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Düzce genelinde bisiklet yollarımızın yaygınlaştırılmasıyla birlikte bisiklet kiralama sistemlerimizi de hayata geçirmeye başladık. DÜBİS uygulamasıyla vatandaşımızın zamanının ve parasının etkin yönetilmesine katkı sağlayacak. Ulaşım sistemimizle entegre ve modern bir ulaşım ağı kurulacak. İhaleyi alan firma çalışmalarını tamamlayarak en kısa süre içerisinde akıllı bisiklet ve scooter'ları Düzce'mizin hizmetine sunacaklar. Bir projemizi de nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Düzce'mize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.