Duvarı delip soyguna kalkıştı, suçüstü yakalandı

Olay Çekmeköy ilçesinin Reşadiye Caddesi üzerinde 22 Ocak Cuma saat 04.35 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre R.Ç. (32), önceden planladığı şekilde bölgede bulunan bir kuyumcu dükkanını soymak için olay yerine geldi.

İŞ YERİNİN DUVARINI DELDİ



Yanına getirdiği aletlerle kuyumcu dükkanının duvarını delen R.Ç., içeride bulunan altınları çantasına doldurmaya başladı. Bu esnada ilçe genelinde denetimlerde bulunan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, durumu fark ederek olay yerine geldi.

ALTINLARLA BERABER YAKALANDI



Polis ekipleri tarafından fark edildiğini anlayan şüpheli R.Ç., çaldığı altınlarla beraber kaçmaya çalıştı. Şüpheli ile polis arasında yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından çaldığı altınlarla beraber yakalanan R.Ç. gözaltına alındı. "İş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan hakkında işlem başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün içerisinde adliyeye sevk edildi.