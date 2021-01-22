Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 EKPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 açıklanma tarihi belli oldu mu?

sonuçlarının ardından sorgulanmaya başlandı. 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini yapan engelli memur adayları gözlerini ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevirdi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan alınan tercihlerin ardından boş kontenjanlara yerleşim olacak. Peki ? ÖSYM ile 2021 açıklanma tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 22.1.2021 15:22 ABONE OL
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 EKPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Engelli memur adaylarının gündeminde EKPSS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Tercih başvurusunu tamamlayan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeyi bekliyor. Tam bu noktada ÖSYM'den gelecek haberle tercih sonuçları merakla bekleniyor. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 EKPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları son günlerde epey araştırılıyor. Geçtiğimiz sene 30 Kasım'da sona eren tercih sonuçları 17 Aralık'da açıklanmıştı. Bu seneki tercih sonuçlarının ise 5 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Detaylar şöyle;

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ!

EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 EKPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA