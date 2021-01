Enkazdan yaralı çıkan anne ve kızına devlet şefkati

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremde enkaz altından 24 saat sonra yaralı halde çıkarılan 3.5 yaşındaki Yüsra ile 28 saat sonra kurtarılan annesi Ayşe Yıldız (35), devletin yardımıyla hayatlarına devam ediyor. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depreme Ayşe Yıldız ve ailesi, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda yakalandı. Ayşe Yıldız, yıkılan binada eşi Hüseyin (36) ve oğlu Onur Yıldız'ı (12) kaybetti. Enkaz altından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin çıkardığı Yüsra ve annesi Ayşe Yıldız, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Yüsra ve annesi, burada bir ay süren tedavinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümüne sevk edildi. Yaklaşık 15 gün tedavileri burada devam eden Yüsra ve annesi doktorların kararıyla aynı odaya alındı. Minik Yüsra sağlığına kavuşurken, anne Ayşe Yıldız'ın tedavisine devam ediliyor.



'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'

Çok sayıda ameliyat geçiren ve yürüteç yardımıyla yürüyebilen Ayşe Yıldız devletin sağladığı imkânla Bizmişen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen konutlara yerleşti. Devletin yardımıyla kızıyla birlikte enkaz altından çıkarıldığını ve yeni bir eve yerleştirildiğini anlatan Ayşe Yıldız, "28 saat enkaz altında ölümü yaşadık. Allah herkesten razı olsun. Bizi enkazdan çıkardılar. Eşim ve oğlum vefat etti. Her an o acıyı yaşıyorum. Onlar sürekli aklımda. Anlattığım zaman zorlanıyorum. Eşim ve oğlum 28 saat üstümdeydi. Kızım yanımdaydı. O an çok zordu. Eşim vefat etmiş, oğlum konuşuyordu. Oğlum çok mücadele etti. 'Anne nefes alamıyorum' diyordu. 'Oğlum az kaldı, bize yetişiyorlar' dedim. Bir daha da sesi gelmedi. O anları unutamıyorum. Kızım iyileşti ama benim fizik tedavim devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde hastaneye gelerek tedavimi sürdürüyorum. Devletimiz bizi TOKİ konutlarına yerleştirdi. Kızımla birlikte yaşıyorum. Allah o günleri bir daha yaşatmasın Allah devletimizden razı olsun" dedi.







1 YILDA YARALAR SARILDI

Takvimler 24 Ocak 2020'yi gösterdiğinde Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'nin yüreğine kor ateşi düşürdü. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz depremin 1'inci yıldönümü yaklaşırken Elazığ Valisi Erkaya Yırık depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti.



3 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Depremden hemen sonra Elazığ'da 20 bin konutun inşası için çalışmalar başlarken, senesi dolmadan 3 bine yakın konut ailelere teslim edildi, 5 bin tanesi ise teslim edilme aşamasına getirildi. Binlerce konutun yapımının sürdüğü kentte, yakınlarını kaybedenler de unutulmadı.

Vali Erkaya Yırık "İnsanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz" derken milletvekili Zülfü Demirbağ "Cumhurbaşkanımız depremin yıldönümünde hemşehrilerimizle beraber olacak" diye konuştu.







'İKİNCİ HAYATIMA BAŞLADIM'

Elazığ depreminde annesini kaybeden, kendisi ise 16 saat sonra enkaz altından çıkarılan Nazmiye Düşmez (49) de devletin sağladığı imkânlarla TOKİ konutlarına yerleşti. Tek başına yaşayan Nazmiye Düşmez "Yeni bir hayata başladım. Annemi kaybettim ama devletin her an yanımda olduğunu hissettim. Hastaneden çıkar çıkmaz, 'Kalacak yeriniz var mı?' diye sordular. Cumhuriyet mahallesindeki TOKİ konutuna yerleştim. Devlet bana güven vermiş. Tek olmadığımı biliyorum. İyilikleri unutamam. İkinci kere hayata başladım. İşime gidip geliyorum. Evimde rahatım. Devletim olmasaydı bugünlere kadar gelemezdim. Allah bu acıları bir daha göstermesin. 20 santimlik bir boşlukta saatlerce kaldım. Kurtulacağım hiç aklıma gelmezdi" diye konuştu. Düşmez annesine hasretini ondan kalan görüntüleri izleyerek gideriyor.



1 YILDA YARALAR SARILDI YÜSRA 7, ANNESİ 14 OPERASYON GEÇİRDİ

Kızının bugüne kadar 7, kendisinin de 14 operasyon geçirdiğini anlatan Yıldız, "Tek tesellim kızım. Hep babasını ve kardeşini soruyor. 'Onları özledim' diyor. Devletimiz bize sıcak bir yuva verdi" diye konuştu.