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Eşini bıçaklayan koca tutuklandı

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 22.1.2021 ABONE OL
Eşini bıçaklayan koca tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçakladığı iddiasıyla aranan koca polis ekiplerince yakalandı. İddiaya göre, 25 Aralık'ta, Havva Ç. (33) kendisini zorla otomobiline bindirmeye çalışan boşanma aşamasındaki eşi Oğuz Ç.'ye (34) direndi. Çığlık atan karısını bıçaklayan Oğuz Ç., kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Oğuz Ç.'nin otogarda olduğu ihbarını alan polis, olaydan 28 gün sonra zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen Oğuz Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Havva Ç, kocasının tutuklanmasıyla rahat bir nefes aldığını söyledi.
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Eşini bıçaklayan koca tutuklandı
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