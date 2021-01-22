Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatma nine 'Başkan evimi taşısın' dedi, Başkan da taşıdı

Fatma nine 'Başkan evimi taşısın' dedi, Başkan da taşıdı

'nin 'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma Yılmaz, soba yakmakta güçlük çekince bir başka ilçede oturan kardeşinin evine taşınmak istedi. Maddi durumu olmayan yaşlı kadın komşularına "Belediye başkanına söyleyin, evimi taşısın" dedi. Haberi alan Develi Belediye Başkanı ise Fatma Yılmaz'ın evini taşınması talimatı verdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 22.1.2021 10:03 ABONE OL
Fatma nine 'Başkan evimi taşısın' dedi, Başkan da taşıdı

Develi İlçesi Asım Köksal Mahallesinde tek başına yaşayan Fatma Yılmaz, kışın gelmesiyle birlikte ev işleri yapamaz oldu. Soba yakmakta zorlanan yaşlı kadın Tomarza ilçesinde yaşayan kardeşinin evine taşınmak istedi.

Maddi durumu olmayan Fatma nine, komşularıyla Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a haber gönderdi. Fatma Yılmaz'ın "Başkan evimi taşın" mesajını alan Başkan Mehmet Cabbar belediye ekiplerine evin taşınması talimatını verdi. Develi belediyesi ekipleri Fatma Yılmaz'ın eşyalarını beledinin kamyonuna yükleyerek Tomarza İlçesindeki kardeşinin evine taşıdı.

Fatma ninenin mesajını alır almaz harekete geçtiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Bir başına yaşayan teyzemizi bu soğukta mağdur etmemek için ekiplerimizi seferber ederek kardeşinin evine teslim ettik. Zor durumda olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına Belediye olarak her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatma nine 'Başkan evimi taşısın' dedi, Başkan da taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA