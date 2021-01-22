Fatma nine 'Başkan evimi taşısın' dedi, Başkan da taşıdı

Develi İlçesi Asım Köksal Mahallesinde tek başına yaşayan Fatma Yılmaz, kışın gelmesiyle birlikte ev işleri yapamaz oldu. Soba yakmakta zorlanan yaşlı kadın Tomarza ilçesinde yaşayan kardeşinin evine taşınmak istedi.

Maddi durumu olmayan Fatma nine, komşularıyla Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a haber gönderdi. Fatma Yılmaz'ın "Başkan evimi taşın" mesajını alan Başkan Mehmet Cabbar belediye ekiplerine evin taşınması talimatını verdi. Develi belediyesi ekipleri Fatma Yılmaz'ın eşyalarını beledinin kamyonuna yükleyerek Tomarza İlçesindeki kardeşinin evine taşıdı.

Fatma ninenin mesajını alır almaz harekete geçtiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Bir başına yaşayan teyzemizi bu soğukta mağdur etmemek için ekiplerimizi seferber ederek kardeşinin evine teslim ettik. Zor durumda olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına Belediye olarak her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.