Gaziantep’te tarihi eser operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Osmanlı dönemine ait mühürlü savaş aletleri ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Güvenevler Mahallesinde bulunan bir eve baskın düzenlendi. Baskında bir adet Osmanlı üç mühürlü kama, bir adet Osmanlı çift mühürlü süngü kılıfı, 2 adet Osmanlı saplama ve bir adet taş oyma gümüş eritme kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.