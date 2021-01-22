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’te tarihi eser operasyonu

’te polisin yaptığı tarihi eser kaçaklığı operasyonunda Osmanlı döneminde ait mühürlü kama, süngü kılıfı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 22.1.2021 13:32 ABONE OL
Gaziantep’te tarihi eser operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Osmanlı dönemine ait mühürlü savaş aletleri ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Güvenevler Mahallesinde bulunan bir eve baskın düzenlendi. Baskında bir adet Osmanlı üç mühürlü kama, bir adet Osmanlı çift mühürlü süngü kılıfı, 2 adet Osmanlı saplama ve bir adet taş oyma gümüş eritme kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep’te tarihi eser operasyonu
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