Gece kulübünde sahte içki alarmı! İşletmeciye hapis şoku

İstanbul'da bulunan ünlü işletmede denetim yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kontrol sırasında bandrollerinden şüphelendiği içkilere el koyarak analize gönderdi. Olay Aksaray'da buluna bir gece kulübünde meydana geldi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri alkol denetimi için girdiği bir işletmede yaptığı kontroller sırasında bazı içki şişelerinin üzerinde bulunan bandrollerin orijinal olmadığından şüphelendi.

ANALİZ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Görevli memurlar tarafından numune alınan farklı türdeki içkiler kontrol edilmesi için analize gönderildi. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından numuneler üzerinde yapılan incelemede, alkollü içkilerin Butil alkol-Hacmen alkol değerlerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığı tespit edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Rapor sonucunu gören ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında işletmenin müdürü Ö.Ş.'nin ifadesine başvurdu. Ö.Ş., ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kaçak yada sahte alkol satın almadığını söyledi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, analiz raporlarına göre sahte içki sattığı belirlenen gece kulübünün işletme müdürü hakkında 'Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti' suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.



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