Görüntüler mide bulandırmıştı! O tesisteki dönerler imha edilecek

MASKE CEZASI DA UYGULADI

Öte yandan Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki 2 çalışana koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uyguladı. Firma tarafından 2 çalışanın işine son verildiği öğrenildi. Görüntüleri paylaştığı belirlenen H.Y.'nin ise bütün sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.





DÖNER FEDERASYONUNDAN KINAMA

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan ise federasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada olayı kınadı. Mercan açıklamasında şunları ifade etti:



"Kırklareli'nde döner paketlerken çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen şahısların davranışlarını Uluslararası Döner Federasyonu olarak geleneksel dönerimize bir saldırı olarak kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz. Söz konusu skandal görüntüler ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca toplumda infiale sebep olan işletme tespit edilmiş, gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu tarz olayların önüne geçilmesi için başlattığımız çalışmaların süratle neticelenmesi hem toplum sağlığı hem de sektörün menfaatine olduğunun bilincindeyiz. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen, aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye'mizi gururla temsil eden dönerimize her zaman bu tarz çirkin saldırılar gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Döner Federasyonu olarak gıda güvenliği en üst seviyede tutma çalışmalarımızın olduğu bir ortamda döner sektörü ile ilgili bu tür olayların yaşanmaması için gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Anadolu´nun geleneksel lezzeti, kadim bir tarihe sahip Türk dönerine tüm vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımızın sahip çıkmasını ve bu tür olaylara saldırılara meydan verilmemesini temenni ediyoruz. Döner Türkiye'dir, döner Türkiye'nindir."