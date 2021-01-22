Güleda Cankel davasında flaş gelişme!

"Altı günde evrakın, delillerin, ifadelerin, raporların okunması, incelenmesi mümkün değil. Yerel mahkemenin gerekçeli kararı 41 sayfaydı. O kararı bile 6 günde okuyamazsınız. Adil yargılanmanın temel unsurlarından biri makul sürede yargılanmaktır.