Hafız Mehmet Efendi Tekkesi’nin restorasyonu tamamlandı

İstanbul Beykoz İlçesi'nde yer alan Hafız Mehmet Efendi Tekkesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandığını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın duyurdu. Başkan Aydın, sosyal medya hesabından Hafız Mehmet Efendi Tekkesi'nin restorasyon çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"TİTİZLİKLE TAMAMLADIK"

"Beykoz'u geleceğe taşıyacak projelerin yanında geçmişimize ait yapıları da ihya ediyoruz. Önemli tarihi miraslarımızdan Hafız Mehmet Efendi Tekkesi'nin restorasyonunu titizlikle yürüterek tamamladık, çok yakında ziyarete de açacağız inşallah. Beykoz Çok Güzel"