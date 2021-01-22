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’nin restorasyonu tamamlandı

Belediye Başkanı , Beykoz İlçesi’nde yer alan ’nin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve yakında ziyarete açılacağını duyurdu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 22.1.2021 15:40 Son Güncelleme: 22.1.2021 15:48 ABONE OL
Hafız Mehmet Efendi Tekkesi’nin restorasyonu tamamlandı

İstanbul Beykoz İlçesi'nde yer alan Hafız Mehmet Efendi Tekkesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandığını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın duyurdu. Başkan Aydın, sosyal medya hesabından Hafız Mehmet Efendi Tekkesi'nin restorasyon çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"TİTİZLİKLE TAMAMLADIK"

"Beykoz'u geleceğe taşıyacak projelerin yanında geçmişimize ait yapıları da ihya ediyoruz. Önemli tarihi miraslarımızdan Hafız Mehmet Efendi Tekkesi'nin restorasyonunu titizlikle yürüterek tamamladık, çok yakında ziyarete de açacağız inşallah. Beykoz Çok Güzel"

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Hafız Mehmet Efendi Tekkesi’nin restorasyonu tamamlandı
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