Hafta sonu bugün fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; bilindiği üzere marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatleri gibi detaylara da yer verilmişti. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…
HAFTA SONU FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ
23-24 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (25 Ocak) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.