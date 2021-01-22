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Hamileliğini gizlemiş

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.1.2021 ABONE OL
Hamileliğini gizlemiş
Kocaeli'nde dünyaya gelen erkek bebeğini bıçaklayarak öldüren Merve T. (28) tutuklandı. İzmit'te ikamet eden Hakan T., önceki akşam banyoda uzun süre kalan eşini kontrol etmek istedi. Kapıya açtığında eşi Merve T.'yi (28) yarı baygın vaziyette yerde yatar halde buldu. Hemen yanı başında ise kanlar içerisinde yeni doğmuş erkek bebek olduğunu fark etti. Harun T.'nin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerin yapmış olduğu kontrollerde, boğazından ve bacaklarından bıçaklanan yeni doğmuş erkek bebeğin öldüğü tespit edildi. Kanaması olan kadın ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında serbest bırakılan Hakan T., eşinin hamile olduğunu bilmediğini belirtti. Merve T.'nin bazı akrabalarının "Kilo aldın, hamile misin" diye sorduklarında sürekli olarak hamile olmadığını söyleyip, onlara sinirlendiği öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 kız çocuk annesi Merve T. cezaevine gönderildi.
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Hamileliğini gizlemiş
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