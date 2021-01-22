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Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği!

Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir otomobilde çıkan yangın çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Giriş Tarihi: 22.1.2021 13:38 ABONE OL
Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği!

Ağrı'da eksi 32 dereceyi bulan soğuk havada hastane bahçesinde bulunan bir otomobil aniden çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangına hastane güvenlik görevlileri yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri hastane bahçesine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahipleri gözleri önünde yanan araçlarını çaresizce seyrettiler.

Yangın sırasında lastiklerin patlaması çevrede korkuya neden oldu.

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Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği!
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