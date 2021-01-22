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’da 10 ayrı adrese operasyon

’da 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 22.1.2021 16:38 ABONE OL
Hatay’da 10 ayrı adrese operasyon

İskenderun İlçe emniyet Müdürlüğü hırsızlık eşyaları ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda L.B., Y.B., Ş.C.A. ve Y.E. isimli şahısların evlerinde yapılan adamalarda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca mermisi, 29 adet av tüfeği fişeği, 1 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, esrar, uç tabir edilen uyuşturucu, 3 adet kol saati, 5 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 2 adet flash bellek, 50 kg kaçak tütün ve 9 paket tütün kağıdı bulundu. Olaylarla ilgili ev sahipleri L.B., Y.B., Ş.C.A. ve Y.E. gözaltına alındı.

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Hatay’da 10 ayrı adrese operasyon
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