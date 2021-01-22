Hatay’da 10 ayrı adrese operasyon

İskenderun İlçe emniyet Müdürlüğü hırsızlık eşyaları ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda L.B., Y.B., Ş.C.A. ve Y.E. isimli şahısların evlerinde yapılan adamalarda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca mermisi, 29 adet av tüfeği fişeği, 1 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, esrar, uç tabir edilen uyuşturucu, 3 adet kol saati, 5 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 2 adet flash bellek, 50 kg kaçak tütün ve 9 paket tütün kağıdı bulundu. Olaylarla ilgili ev sahipleri L.B., Y.B., Ş.C.A. ve Y.E. gözaltına alındı.