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’da torbacı operasyonu

’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 10 kişi göz altına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından hakim önüne çıkartılan 10 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 22.1.2021 16:56 ABONE OL
Hatay’da torbacı operasyonu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ilçe genelinde torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlarda, 413 gram sentetik kannabinoid, 2.50 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 adet suboxone sentetik ecza, 6.50 gram esrar, 7 adet captagon hap ve 1 adet tabanca ve sekiz adet mermi ele ele geçirdi.

Olayla ilgili göz altına alınan 10 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim önüne çıkan 10 kişiden 1'kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hatay’da torbacı operasyonu
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