İhtiyaç sahibi ailelere 150 bin yardım kolisi dağıtıldı

İstanbul Valiliği ve 39 ilçede bulunan sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından il genelinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere 150 bin adet yardım kolisi hazırladı.

Ailelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan koliler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilçelerde kaymakamlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN ZİYARET

Aileleri evlerinde ziyaret eden Yerlikaya, hem ailelerle sohbet ederek yakından ilgilendi hem de hazırlanan kolileri ulaştırdı.

Ziyaret ettiği ailelerin çocuklarını da unutmayan Vali Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.