İslam’ın mesajını en doğru şekilde aktaran bir eser

TürkiyeDiyanet Vakfı (TDV) tarafından İslam diniyle ilgili temel konular, kavramlar ve kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi, SABAH aracılığıyla okuyucularla buluşuyor. İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 180 Müslüman ilim adamının 10 yıllık çalışmasıyla hazırlanan, 8 cilt ve 4 bin 400 sayfalık dev eser, okurlara ücretsiz verilecek. İslam'ın temel meselelerine dair bin 426 maddeden oluşan, her kesimden okuyucunun rahatlıkla bilgi edinebilmesi hedeflenen eserde, İslam kültürü ve medeniyeti sade bir dille açıklanıyor.Eserin önemine vurgu yapan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, "Eser; İslam dininin, inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkilere dair doğru yolu gösteren ilkelerini işlemenin yanı sıra İslam ilimlerinin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere önde gelen İslam büyükleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmaktır. Ayrıca modern çağın getirdiği başlıca problemlere İslam'ın ilkeleri ışığında bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. İslam'ın mesajının, en doğru şekilde aktarılması ve anlaşılır bir üslupla ifade edilmesi, eserde gözetilen temel yaklaşımdır. Söz konusu amaçlara uygun olarak madde hacimleri kısa tutulmuş, maddeler bilgilendirici çizimlerle zenginleştirilmiştir. Temel İslam Ansiklopedisi bu özellikleriyle bir yandan örgün eğitim diğer yandan din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak özelliği taşımaktadır" diye konuştu.