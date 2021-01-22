İstanbul’da kaçak saat operasyonu! Üç milyon liralık kaçak kol saati ve gözlük ele geçirildi

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye kaçak kol saatleri ve kaçak gözlükler getirdikleri tespit edilen üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç adreste 20 Ocak Çarşamba günü eş zamanlı olarak arama yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri üç milyon lirayı bulan farklı markalarda bin 539 adet kaçak kol saati ve 67 kaçak gözlük ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.