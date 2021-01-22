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’da operasyonu! Üç milyon liralık kaçak kol saati ve gözlük ele geçirildi

'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen kol saatlerini ve gözlükleri piyasaya sürdükleri tespit edilen üç şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri üç milyon lira olan çok sayıda kaçak kol saati ve kaçak gözlük ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 22.1.2021 10:14 ABONE OL
İstanbul’da kaçak saat operasyonu! Üç milyon liralık kaçak kol saati ve gözlük ele geçirildi

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye kaçak kol saatleri ve kaçak gözlükler getirdikleri tespit edilen üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç adreste 20 Ocak Çarşamba günü eş zamanlı olarak arama yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri üç milyon lirayı bulan farklı markalarda bin 539 adet kaçak kol saati ve 67 kaçak gözlük ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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İstanbul’da kaçak saat operasyonu! Üç milyon liralık kaçak kol saati ve gözlük ele geçirildi
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