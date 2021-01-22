İstanbulkart'a HES kodu tanımlamayanlar toplu taşımayı kullanamıyor

İstanbul Kartlarına HES kodlarını tanımlatamayanlar Karaköy'deki İstanbul Kart ofislerinde büyük yoğunluk oluştururken İstanbul kartlarına HES kodu yükletemeyen ve akıllı cep telefonu olmadığı için yükleme yapamayan ve yapmak isteyenlerinde sistemin bazı kartlarda hata vermesi nedeniyle İBB İletişim Noktaları'nda ve toplu taşıma turnikelerinde yoğunluk oluşturuyor.



İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde toplu taşımada Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi de genelge kapsamında yaptığı çalışma ile HES Kodunu İstanbulKart'lara tanımlanmasını istedi. 15 Ocak'ta son bulacak tanımlama sonrasında HES kodunun işlenmediği İstanbulKart'lar toplu taşımada kullanılmayacağı gibi geçerli de olmayacağı duyuruldu.



SİSTEM HATA VERİYOR VATANDAŞ İLETİŞİM NOKTASINA GİDİYOR



15 Ocak itibari ile son bulan fakat sistem arızası nedeniyle birkaç gün daha gün verilen İstanbulKart'a HES kodu tanımlama işlemi nedeniyle İBB iletişim noktalarında kuyruklar devam ediyor.



İstanbulkart'a HES kodu yüklemesini bilmeyenler ve yapmak isteyenlerinde Sistemsel arıza nedeniyle de vatandaşların hata kodu alması iletişim noktalarındaki yoğunluğun artmasına neden olurken toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler turnikede red yazısı ile karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırıyorlar.



Karta HES kodunu tanımlatmalarına rağmen bir gün önce turnikeden geçtiklerini bir gün sonra geçmek istediklerinde turnikeden geçemediklerini belirten Eser Koçer, "Bir gün önce eşimle birlikte turnikeden geçtik fakat bugün işe gitmek için Mecidiyeköy'deki metrobüs durağındaki turnikeye İstanbul'kartı basmamıza rağmen geçiş vermedi. Bizde 10 TL vererek yeni bir kart alıp HES kodunu tanımlatmeye çalıştık kabul etmedi. Tekrar tekrar deneyerek HES kodunu yeni karta yükledik. Saat 11.30'da Esenyurda gitmem gerekiyordu saat 12 olmuş hala ben kartla uğraşıyorum. Bu bir eziyettir. Buda yetmezmiş gibi 10 TL kart ve içinede 15 TL para yükleyerek cebimden 25 TL gitti. Vatandaşa eziyetten başka bir şey değil"dedi.



İSTANBULKARTA HES KODU NASIL YÜKLENİYOR



İstanbulkarta HES kodu yüklemek için telefona veya bilgisayarın arama kısmına İstanbulkart HES kodu eşleştirme yazan arama kısmına basılıyor. Burada çıkan TC numarası, Ad soyad , doğum tarihi, mail adresi, kartın arka yüzündeki 04 ile başlayıp 80 ile biten 14 haneli numara giriliyor. Telefon numarası ve HES kodunu girdikten sonra telefona gelecek doğrulama kodunu en alttaki haneye girdikten sonra kaydetle karta HES kodu tanımlanıyor.