İyi ki varsın Ayşe! Engeline aldırmadan arazide hayvan besliyor

Gaziantep'te, doğuştan Skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan Ayşe Kete (23), 2 kez ameliyat olmasına rağmen, yürümekte zorlanınca ortaokuldan sonra okula devam etmedi. Evden açık liseyi bitiren genç kız, özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışmaya başladı. Çocukluğundan beri hayvanları çok Ayşe, 3 yıldır imkânları ölçüsünde sokak hayvanlarıyla ilgileniyordu. Korona virüs salgını nedeniyle izne ayrılan Kete, kardeşinin kredi çekip aldığı araçla merkeze yakın bölgelere giderek hayvanları beslemeye başladı.

"ZATEN YOKSULSUNUZ"

Engeli nedeniyle 15-20 kiloluk mama paketlerini taşıyamadığı için küçük kovalara doldurup sahipsiz hayvanlara ulaştıran genç kız, "Babam astım hastası olduğu için düzenli çalışamıyor. 2 kardeşim de ilkokula gidiyor. Eve ben ve kuaförlük yapan kardeşim bakıyoruz. Evimiz kira, pandemi nedeniyle kardeşimin işleri de iyi gitmiyor. Durumumuzu bilenler 'siz zaten yoksulsunuz. Engelin de var, kendiniz doydunuz da sıra köpeklere mi geldi?' diyerek aşağılıyor. Engelim nedeniyle insanlar bana karşı çok önyargılı davranıp, kalbimi kırıyor ama ben yılmayacağım. Çünkü s hayvan beslemeye sokağa çıktıkça kendimi daha huzurlu hissediyorum. Bir kedinin, köpeğin başını okşadığımda dünyalar benim oluyor.

"KİTAP YAZIP, GELİRİYLE HAYVAN BESLEYECEĞİM"

Pandemi nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında eve gönderildim. Aldığım para evin harcamalarına yetmediği için kokulu sabun yapıp satarak hayvanlar için mama alıyorum. Kardeşimin krediyle aldığı arabayla, hafta sonları uzaktaki hayvanlara besleme yapıyoruz. Bazen yakıt olmuyor, gitmekte zorlanıyoruz. Hatta geçenlerde yakıt bitince yolda kaldık. İlerde sokaktaki hayvanların durumunu anlatan bir kitap yazmayı, bu kitap satılırsa onun geliriyle bir yer açıp sokaktaki tüm hayvanları toplayıp bakmayı düşünüyorum" dedi.

EVİN BİR ODASI HASTA KÖPEĞE

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da bitkin bir halde bulunan, uzun süreli açlık ve bakımsızlık nedeniyle gençlik hastalığına yakalanan bir köpeği eve getirip bir odaya ona ayırdım. Annem görünce oturup ağladı. Adını 'Şanslı' koyduk. Odaya yatak yaptık, sürekli ilaç ve yiyecek veriyoruz. Ne kadar çabuk kilo alırsa hastalığı o kadar hızlı atlatacak. " dedi.