Jandarma kadınlara KADES’i tanıttı

Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı yaptığı yol uygulamalarında Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kadınlara tanıtmayı sürdürüyor.

Bu bağlamda Antakya, Kırıkhan ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanlıkları timleri kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla vatandaşların kullanımına sunulan Kadın Acil Destek Uygulamasının yaptığı yol uygulamaları ile tanıttı. Jandarma 3 ilçede yaptığı yol uygulamalarında 151 kadın sürücü ve kadın yolculara KADESİ tanıtırken, 119 kadının cep telefonuna da KADES uygulamasını indirerek nasıl kullanabileceklerini gösterdi.