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Jandarma kayıp çocuğu bularak ailesine teslim etti

'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 22.1.2021 12:33 ABONE OL
Jandarma kayıp çocuğu bularak ailesine teslim etti

Elazığ Yazıkonak beldesinde ikamet etmekte olan Nurallah Yıldırım'ın akşam saatlerinde kaybolduğu bilgisi gelmesi üzerine Jandarma ekipleri çocuğu bulmak için seferber oldu.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, iz takip köpeği ve Jandarma devriyelerince arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan 4 saatlik arama sonucunda kayıp çocuk evine 5 km uzaklıkta Jandarma devriyesi tarafından bulundu.

Jandarma ekiplerince soğuktan üşümüş olan çocukla yakından ilgilenilerek sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ailesine teslim edildi. Aile, kayıp çocuğu bulan Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Jandarma kayıp çocuğu bularak ailesine teslim etti
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