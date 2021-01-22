Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? JGK PERTEM ile 2021 jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ve istenen şartları!

Büyük bir merakla beklenen Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin personel temin başvuru süreci başladı. JGK tarafından daha önce yapılan duyuruda, çeşitli alt dallarda olmak üzere 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı belirtilmişti. 19 Ocak itibarı ile jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu işlemleri başladı. JGK sözleşmeli uzman erbaş başvuruları internetten (online) olarak gerçekleştiriliyor.

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU FORMU YAYINLANDI!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 5 bin personel temin süreci hakkında başvuru kılavuzu formu yayınlandı. JGK uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunda, hangi adayların başvurabileceği ve istenen şartlar gibi birçok önemli bilgi yer alıyor.

JANDARMA PERTEM SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları için son tarih 31 Ocak olarak açıklanırken PERTEM başvuru ekranı üzerindeki yoğunluk da bir hayli artış gösterdi. Peki, Jandarma (JGK) sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

İşte, JGK PERTEM ile jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru linki, kılavuzu ve şartları;