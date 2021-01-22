Jandarmadan alkışlanacak hareket

Bartın'ın ilçelerinden Ulus'ta sobadan zehirlenen 4 kişilik aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıyarak sağlık görevlileriyle buluşturdu.

İlçeye bağlı köyünde 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evde sobadan karbonmonoksit gazı sızdı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak bölgede 3 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 1.5 metreyi ulaştığı köyde sağlık ekiplerinin aracı eve yaklaşamadı. Sağlık ekipleri ile birlikte köye intikal eden Jandarma ekipleri, aile fertlerini sırtlarında ambulansa kadar taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan ailenin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.