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Kaçak sevkiyata suçüstü baskını

’ta, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir kamyonette arama gerçekleştirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen kamyonette, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen yüzlerce sigara ve tütün ele geçirilirken; araç sürücüsü de gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 22.1.2021 15:38 ABONE OL
Kaçak sevkiyata suçüstü baskını

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, tütün ve sigara sevkiyatı yapıldığını tespit ettiği bir kamyonete yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda yapılan denetimler sonucunda; gümrük kaçağı olduğu ve TAPDK satış belgesi bulunmadığı belirtilen 170 bin 600 adet makaron ve 306 kilo tütün ele geçirildi.

KAMYONET ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Sivas Polisi tarafından durdurulan ve içerisinde çok miktarda gümrük kaçağı malzeme olduğu tespit edilen kamyonet şoförü ise "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan hakkında işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Şoförün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Kaçak sevkiyata suçüstü baskını
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