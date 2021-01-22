Kaçak sevkiyata suçüstü baskını

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, tütün ve sigara sevkiyatı yapıldığını tespit ettiği bir kamyonete yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda yapılan denetimler sonucunda; gümrük kaçağı olduğu ve TAPDK satış belgesi bulunmadığı belirtilen 170 bin 600 adet makaron ve 306 kilo tütün ele geçirildi.

KAMYONET ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI



Sivas Polisi tarafından durdurulan ve içerisinde çok miktarda gümrük kaçağı malzeme olduğu tespit edilen kamyonet şoförü ise "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan hakkında işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Şoförün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.