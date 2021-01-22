Karı-koca sahte içki üretimi yaparken patlama oldu

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Alıç Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 4. katında bulunan dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale ederken içeride bulunan Ş.S. isimli kadının vücudunda yanıkla oluştu. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ş.S.'nin vücudunda ikinci derece yanıkların oluştuğu tespit edildi.

DAMITIM YAPARKEN PATLADI

Olay yerinde inceleme yapan polis, evdeki içki şişelerinden şüphelendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, evdeki Orhan Ş. ve eşi Ş.S.'nin kaçak içki üretimi yaptığını tespit etti. Olayında karı-kocanın damıtım işlemi yaptığı sırada meydana geldiği belirlendi. Patlama sırasında evin mutfak ve balkon kısmının da zarar gördüğü kaydedildi. Evde yapılan aramalarda 47 şişe sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen içki, damacanalara hazırlanmış 15 litre içki ile 10 litre saf etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.