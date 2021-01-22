Karısını gasp eden motorlu kapkaççıları duvardaki fotoğrafla arıyor!

Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi Kiriş Sokak üzerinde yaklaşık 40 gün önce evden çıkıp ekmek almaya giden İsmihan Düzenli, yolda yürüdüğü sırada yanından geçen motosikletli iki kapkaççı tarafından omzundaki çantası çekilerek gasp edildi.





Çantasını kaptırmak istemeyen İsmihan Düzenli, çantasına yapışmasına rağmen kapkaç yapılmasını önleyemedi. Bu kapkaç sırasında İsmihan Düzenli kolundan yaralandı. Kadının omzundaki çantayı gasp eden motosikletli iki kişi olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.





Karısının motosikletli gaspçılar tarafından çantasının çalınması ve kolunun yaralanması üzerine Mustafa Düzenli olay yerindeki bir işyerinden güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek motosikletli kapkaççıları tespit etti. Bir dedektif gibi karısını kapkaç yapan motosikletlileri tespit eden Mustafa Düzenli görüntüleri alarak Aynalıkavak Karakoluna teslim etti.





Mustafa Düzenli, motosikletli kapkaççıların fotoğraflarını sokaklarda duvara asarak görenlerin kendisine bildirmesini istedi. Düzenli , Eşinin kapkaççılar tarafından içinde kızının maaşı olan 900 TL ve cep telefonunun bulunduğu çantayı gasp eden karmaskeli gaspçıların aynı gün bir şahsın cep telefonu ile görüştüğü sırada elindeki telefonu gasp ettikleri ve motosikleti terk ettiklerini söyledi.