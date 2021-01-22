Kayseri’de 302 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamın da uzaktan eğitim gören 302 bin 826 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Sömestr tatiline giren öğrenciler karnelerine de dijital ortamda ulaştı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri'de görev yapan 20 bin 874 öğretmenini öğrencilerinin karnelerini dijital ortama yüklediğini söyledi. Ara tatile buruk girdiklerini belirten Çandıroğlu; "2020–2021 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde öğrencilerimize karnelerini can canlı vermek isterdik ama maalesef salgın nedeniyle bu mümkün olmadı. Her şeye rağmen eğitim ve öğretim uzaktan eğitim ile çocuklarımıza ulaşarak tamamladık. Velilerimiz de bu süreçte bizim en büyük paydaşlarımızdı. Uzaktan eğitim sürecinde onların sürekli göz önünde olmaları, onların öğrencilerimizi takip etme gerekliydi. Bunu da ciddi anlamda onlarda yerine getirdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Maksimum verimle geçirdiğimiz bir süreç olduğunu biliyorum" diye konuştu.